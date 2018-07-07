Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti

Cavaliers'ta kar\u015f\u0131la\u015fmaya ilk 5'te ba\u015flayan ve 31 dakika sahada kalan Cedi, 15 say\u0131 ve 10 ribauntla "double-double" yapt\u0131. Mill\u00ee basketbolcu, ayr\u0131ca 4 top \u00e7alma, 3 asist ve 1 blokla oynad\u0131.\r\n,Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, tak\u0131m\u0131n\u0131n Boston Celtics ile oynad\u0131\u011f\u0131 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda 40 say\u0131 atarak tarihe ge\u00e7ti.\r\n,Philadelphia 76ers'\u0131n NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildi\u011fi ma\u00e7a ilk 5'te ba\u015flay\u0131p 28 dakika s\u00fcre alan mill\u00ee basketbolcu, 8'i \u00fc\u00e7 say\u0131l\u0131k olmak \u00fczere 40 say\u0131, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top \u00e7almal\u0131k performans\u0131yla g\u00f6z doldurdu.\r\n,Mill\u00ee basketbolcu, bu performans\u0131yla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 say\u0131 baraj\u0131na ula\u015fan be\u015finci oyuncu olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n,NBA Yaz Ligi m\u00fccadelesinde Philadelphia 76ersl\u0131 Furkan Korkmaz, Boston Celtics potas\u0131na 40 say\u0131 g\u00f6nderdi.\r\n,Cleveland Cavaliers'\u0131n Washington Wizards'\u0131 72-59 ma\u011flup etti\u011fi kar\u015f\u0131la\u015fmaya ise Cedi Osman'\u0131n performans\u0131 damga vurdu.