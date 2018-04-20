Futbolculardan Şenol Güneş paylaşımları!

,"Harika bir insan, harika bir karakter. T\u00fcrkiye seni seviyor. Sen bunu hak etmedin hocam. Biz senin yan\u0131nday\u0131z ve bir an \u00f6nce geri d\u00f6nmeni umuyoruz.","\u0130K\u0130 ADAM... Ge\u00e7mi\u015f olsun","Ge\u00e7mi\u015f olsun baba, hocam.","Ge\u00e7mi\u015f olsun hocam","B\u00fcy\u00fck hocam \u015eenol G\u00fcne\u015f! Ge\u00e7mi\u015f olsun.","Ge\u00e7mi\u015f olsun Baba, acil \u015fifalar",Futbolcular\u0131n, \u015eenol G\u00fcne\u015f'in ba\u015f\u0131ndan yaralanmas\u0131yla ilgili yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mlar\u0131 sizler i\u00e7in derledik.,\u00c7ok ge\u00e7mi\u015f olsun \u015eenol Hocam. B\u00f6yle olaylar\u0131n olmas\u0131 cok \u00fcz\u00fcc\u00fc! \u00c7abuk iyile\u015fmeniz dile\u011fiyle\r\n\r\nKaynak: SporX