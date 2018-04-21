Futboldaki şiddet basketbola sıçradı! Dev adamlar birbirine girdi

Futboldaki \u015fiddet basketbola s\u0131\u00e7rad\u0131! Dev adamlar birbirine girdi\r\n,Bu s\u0131rada trib\u00fcnlerdeki baz\u0131 taraftarlar da sahaya pet \u015fi\u015fe att\u0131 ve baz\u0131lar\u0131 da sahaya inmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u0130ki tak\u0131m\u0131n teknik heyetleri, sporcular aras\u0131ndaki iti\u015fmeleri ve tart\u0131\u015fmalar\u0131 \u00f6nlemeye \u00e7al\u0131\u015fsa da yeterli olamad\u0131. ,,T\u00fcrkiye Basketbol 2. Liginde Edirne Belediyesi Edirnespor, rakibi Haliliye Belediyespor'u 63-60'l\u0131k skorla yendi\u011fi kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n sonunda parke kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Edirne Belediyesi Edirnespor, Mimar Sinan Spor Salonu'nda Haliliye Belediyespor'u konuk etti.\r\n\r\n,Play-off \u00e7eyrek final ma\u00e7\u0131nda Edirne Belediyesi Edirnespor, etkili bir oyunla ilk yar\u0131y\u0131 31-29 \u00f6nde ge\u00e7ti. Taraftar deste\u011fini de arkas\u0131na alan Edirne ekibi, Haliliye Belediyespor'u 63-60 yendi.,Ma\u00e7\u0131n sonunda basketbolcular aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma b\u00fcy\u00fcyerek gerginli\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Edirne Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraftarlar\u0131n sahaya inmesini engelledi.,.