G.Saray'da sürpriz isimler takıma dönebilir

Galatasaray, UEFA'n\u0131n kadro k\u0131s\u0131tlamas\u0131 cezas\u0131 vermesi halinde kadroya eski futbolcular\u0131n\u0131 dahil edecek. ,Gelecek sezon \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde boy g\u00f6sterecek olan G.Saray\u2019da bir taraftan transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken di\u011fer taraftan da UEFA\u2019dan gelmesi beklenen kadro k\u0131s\u0131tlamas\u0131 yapt\u0131r\u0131m\u0131 y\u00f6netimi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,25 ki\u015filik kadro 21 futbolcuyla s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131l\u0131rsa Cimbom\u2019un yap\u0131lacak yeni transferlere de yer a\u00e7mas\u0131 gerekecek.\r\n,15 ile 21 ya\u015flar\u0131 aras\u0131nda minimum 3 y\u0131l G.Saray\u2019da forma giymi\u015f en az 4 oyuncunun kadroda bulunmas\u0131 gerekirken, baz\u0131 isimler de yeniden d\u00f6nebilir.\r\n\r\n,S\u00f6zle\u015fmesi sona eren kaleci Eray \u0130\u015fcan\u2019la s\u0131rf bu y\u00fczden yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ramayan Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, 27 ya\u015f\u0131ndaki file bek\u00e7isiyle s\u00f6zle\u015fme uzatmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 da bu kritere bakarak s\u00fcrd\u00fcren Cimbom, kendi altyap\u0131s\u0131ndan \u00e7\u0131kan ve \u015fu anda Y.Malatya formas\u0131 giyen Sad\u0131k \u00c7iftp\u0131nar\u2019la da ilgileniyor.\r\n\r\n,Fatih Terim\u2019in g\u00f6reve geldikten sonra \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ilk ma\u00e7 olan G\u00f6ztepe kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u2018Ben burada olsam Sabri\u2019yi g\u00f6ndermezdim\u2019 s\u00f6zleri hala ak\u0131llarda...\r\n\r\n,G\u00f6ztepe\u2019yle yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Sabri Sar\u0131o\u011flu, \u015fu anda kendisine kul\u00fcp bak\u0131yor.\r\n\r\n,Teknik direkt\u00f6r Fatih Terim \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde mevcut altyap\u0131dan A tak\u0131mda oynayabilecek d\u00fczeyde bir oyuncu olmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde...\r\n\r\nBu nedenle gelecek sezon G.Saray\u2019\u0131n kadrosunda mecburen olmas\u0131 gereken bu 4 oyuncudan biri de \u2018Reyiz\u2019 olabilir.\r\n\r\n,\u00d6te yandan ge\u00e7en y\u0131l Sparta Prag\u2019a sat\u0131lan ama \u00c7ekya\u2019da umdu\u011funu bulamayan Semih Kaya da bu k\u0131stas g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda yeniden Florya \u00e7imlerine ayak basabilir.\r\n,Belhanda\u2019y\u0131 g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131p sat\u0131\u015f listesine koyan G.Saray, devre aras\u0131nda Stoke City\u2019ye satt\u0131\u011f\u0131 Badou Ndiaye\u2019yi kiral\u0131k olarak yeniden kadrosuna katmak i\u00e7in temaslar\u0131n\u0131 s\u0131kla\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,K\u00fcme d\u00fc\u015fen \u0130ngiliz temsilcisi de Cimbom\u2019un \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde oynamas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilerek oyuncusunu parlat\u0131p gelecek y\u0131l y\u00fcksek bedelle satman\u0131n hesaplar\u0131n\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\n,Fatih Terim\u2019in de \u00e7ok istedi\u011fi Senegalli oyuncu i\u00e7in Ada ekibiyle pazarl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Cengiz y\u00f6netimi, ilk olarak Ndiaye\u2019yi a\u00e7\u0131klamay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan A Milli Tak\u0131m\u2019dan \u00f6\u011frencisi olan Nuri \u015eahin\u2019i de tak\u0131m\u0131nda g\u00f6rmek isteyen Terim\u2019in, y\u00f6netime iki oyuncunun da al\u0131nmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde rapor verdi\u011fi bildirildi.(Habert\u00fcrk)