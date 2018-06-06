G.Saray'dan Burak Yılmaz'a ilk teklif!

Bir s\u00fcredir ad\u0131 Be\u015fikta\u015f ve Medipol Ba\u015fak\u015fehir ile an\u0131lan golc\u00fc futbolcu Burak Y\u0131lmaz'a bir teklif de Galatasaray'dan geldi...,Bordo-Mavililer tecr\u00fcbeli golc\u00fc i\u00e7in 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. (Ak\u015fam),Abdurrahim Albayrak, Burak Y\u0131lmaz ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek y\u0131ll\u0131k 2.5 milyon euro teklif etti.\r\n\r\n,Albayrak ayr\u0131ca Burak\u2019\u0131n Trabzon\u2019dan bonservisini almas\u0131n\u0131 istedi. \r\n\r\n