Galatasaray 2 -0 Başakşehir Maçı Özeti Golleri

Galatasaray Ba\u015fak\u015fehir ma\u00e7\u0131 geni\u015f \u00f6zeti ve golleri ile ilgili detaylara haberimizden ula\u015fabilirsiniz. ,S\u00fcper Lig'in 29. haftas\u0131nda Galatasaray, Ba\u015fak\u015fehir'i konuk etti. \r\n,\u015eampiyonluk yolunda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir \u00f6nem ta\u015f\u0131yan m\u00fccadelede iki taraf da 3 puan i\u00e7in sahaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Gen\u00e7lerbirli\u011fi'ne son dakika gol\u00fcyle kaybeden Galatasaray, liderli\u011fi Ba\u015fak\u015fehir'e kapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,Galatasaray, evinde kazanarak tekrar liderlik koltu\u011funda. ,Ba\u015fak\u015fehir ise deplasmanda 3 puan\u0131 alarak ma\u00e7 fazlas\u0131yla Be\u015fikta\u015f'a kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 liderli\u011fi geri alman\u0131n pe\u015findeydi ama istedi\u011fini alamad\u0131. Peki futbolseverlerin heyecanla bekledi\u011fi Galatasaray Ba\u015fak\u015fehir ma\u00e7\u0131 geni\u015f \u00f6zeti ve golleri ve GS Ba\u015fak\u015fehir Ma\u00e7\u0131 Ka\u00e7 Ka\u00e7 Bitti? sorular\u0131n\u0131n cevab\u0131 burada.,M\u00fccadelenin ilk 45 dakikas\u0131 0-0 e\u015fitlikle sonu\u00e7lan\u0131rken, 60. dakikada Mariano, Galatasaray'\u0131 1-0 \u00f6ne ge\u00e7iren gol\u00fc kaydetti. Uzatma dakikalar\u0131nda ise Emmanuel Adebayor'un kendi kalesine att\u0131\u011f\u0131 golle Galatasaray, Ba\u015fak\u015fehir kar\u015f\u0131s\u0131nda 3 puan\u0131 2-0 alarak yeniden liderlik koltu\u011funa oturdu.,<p><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/haber\/galatasaray-medipol-basaksehir-2" target="_blank"><span style="color:#FF0000"><strong>GALATASARAY 2- 0 BA\u015eA\u015eEH\u0130R\u00a0MA\u00c7I (GEN\u0130\u015e \u00d6ZET\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN)<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n