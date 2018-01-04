Galatasaray'a 30 milyon euro'luk sol bek...

Galatasaray'da ana gündem maddesi sol bek olurken Real Madrid'de forma bulamayan Theo Hernandez adaylar arasına girdi. Atletico'dan 30 milyon euro'ya alınan 20 yaşındaki sol bekin kiralabileceği ifade edildi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu Nigel de Jong bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı!
Chelsea'da forma şansı bulamayan sol bek Kenedy, Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı ekip oyuncu için bir gözlemci gönderecek.
Galatasaray'ın Ianis Hagi için Fiorentina'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Sky Italia' nın haberine göre Fiorentina'nın Watford’dan Etienne Capoue’yi kadrosuna katmak istediği ve bu transfer sebebiyle Ianis Hagi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi. Haberde Etienne Capoue’nin 2 milyon euro'luk maaşının sorun olduğu ve Fiorentina'nın bu problemi Ianis Hagi’nin Galatasaray’a gidişiyle çözebileceği vurgulandı.
Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Galatasaray, Kaan Ayhan için Düsseldorf'a 1,5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 23 yaşındaki oyuncu stoper, sağ bek ve defansif orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.
Fatih Terim'in teklifini kabul eden Taffarel, şu anda Avrupa'da tatil yaparken önce ülkesi Brezilya'ya dönecek. 10 Ocak'ta Galatasaray'ın Antalya'daki kampına rötarlı olarak katılacak.
Galatasaray Kulübü, Vagner Love'u transfer edecekleri iddiasını yalanlarken Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.