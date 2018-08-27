Galatasaray'a Akhisar'dan sol bek

Nagatomo'ya iyi bir alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor formas\u0131 giyen \u00d6mer Bayram'\u0131 transfer etti.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip transfer d\u00f6neminin bitimine 4 g\u00fcn kala Akhisarspor'un sol beki \u00d6mer Bayram'la anla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Japon sol bek Nagatomo'yla forma rekabetine girecek bir isim arayan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip, Akhisarspor'la \u00d6mer Bayram i\u00e7in 500 bin euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\r\nMilliyet'in haberine g\u00f6re, maa\u015f\u0131n\u0131 T\u00fcrk liras\u0131 olarak almay\u0131 kabul eden \u00d6mer'in y\u0131ll\u0131k 2 milyon lira kazanaca\u011f\u0131 ifade edildi. \r\n\r\n,\u00d6mer Bayram, Mu\u011fdat \u00c7elik'in ard\u0131ndan Galatasaray'\u0131n yolunu tutan ikinci Akhisarl\u0131 futbolcu oldu.