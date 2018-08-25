Galatasaray'a dünya yıldızı golcü!

Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray yeni golc\u00fc transferi i\u00e7in gaza bast\u0131!,Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip Frans\u0131z devi Monaco'nun d\u00fcnya y\u0131ld\u0131z\u0131 golc\u00fcs\u00fc Falcao i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Kolombiyal\u0131 d\u00fcnya y\u0131ld\u0131z\u0131 futbolcunun T\u00fcrkiye temsilcisi, transferde ilk ad\u0131mlar\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 do\u011frulad\u0131. G.Saray Radamel Falcou'yu kiralamak i\u00e7in Frans\u0131z ekibi ile masada.\r\n\r\n,Premier Lig'de geride kalan iki haftada yaln\u0131zca 13 dakika s\u00fcre alabilen Niasse ile ilgili bug\u00fcn fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.Oyuncunun \u00fclkesi Senegal'de yay\u0131m yapan PressAfrik adl\u0131 internet sitesi, okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel haberde g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fen bir iddia ortaya att\u0131.\r\n\r\n,Site, \u0130ngiliz ekibinde mutlu olmayan golc\u00fc oyuncunun Galatasaray'a \u00e7ok yak\u0131n oldu\u011funu yazd\u0131. Haberde Everton'daki forma rekabetinde geriye d\u00fc\u015fen ve tak\u0131m\u0131nda \u00e7ok az s\u00fcre alabilen 28 ya\u015f\u0131ndaki forvetin S\u00fcper Lig'e yeniden d\u00f6nmeyi arzulad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar'\u0131n da santrfor aray\u0131\u015f\u0131nda oldu\u011funu vurgulayan site, Niasse'\u0131n Premier Lig'den ayr\u0131lmaya s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve transferin \u00e7ok k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015febilece\u011fini kaydetti.