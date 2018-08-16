Galatasaray'a Emre Akbaba çalımı

S\u00fcper Lig'de Emre Akbaba bombas\u0131 patl\u0131yor!,Fenerbah\u00e7e orta sahas\u0131na bir takviye daha yap\u0131yor. ,\u0130\u015fte yeni tak\u0131m\u0131...,Sari-lacivertliler, Emre Ekbaba ve kul\u00fcb\u00fc Aytemiz Alanyaspor ile anla\u015fma sa\u011flad\u0131.,Fenerbah\u00e7e, Emre Akbaba i\u00e7in Aytemiz Alanyaspor\u2019a 3 milyon euro bonservis bedeli \u00f6deyecek. ,Emre Akbaba\u2019n\u0131n birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde \u0130stanbul\u2019da sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7mesi ve sari-lacivertlilerle s\u00f6zle\u015fme imzalamas\u0131 bekleniyor.,26 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, ge\u00e7en sezon Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019de forma giydi\u011fi 32 ma\u00e7ta 14 gol ve 9 asistle oynam\u0131\u015ft\u0131. ,Emre, Galatasaray\u2019\u0131n da transfer g\u00fcndemindeydi.,.