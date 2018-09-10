Galatasaray'a golcü müjdesi

Profesyonel Futbolcular Derne\u011fi, Ekim ve Mart aylar\u0131nda birer haftal\u0131k ek transfer d\u00f6nemi konulmas\u0131 i\u00e7in TFF`ye resmi ba\u015fvuru yapt\u0131. FIFA`n\u0131n 218 nolu genelgesi inisiyatifi federasyonlara b\u0131rak\u0131rken \u015fimdi g\u00f6zler Ba\u015fkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m Demir\u00f6ren ve y\u00f6netiminde... ,FIFA`n\u0131n da bilgisi dahilinde \u0130ngiltere, Almanya, Fransa, \u0130talya, Rusya gibi \u00fclkelerde lisans d\u00f6nemini sorunlu kapatan oyuncular ve kul\u00fcplere bu t\u00fcr bir kolayl\u0131k sa\u011flan\u0131yor. ,Profesyonel Futbolcular Derne\u011fi`nin istedi\u011fi ek d\u00fczenlenmenin \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda transfer d\u00f6neminde kadrolar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmeyen ekipler; Nasri, Serdar Ta\u015f\u00e7\u0131, Sakho, Dzsudzak, Veloso, Lacina Traore gibi isimlerle s\u00f6zle\u015fme yapabilecek. ,TPFD Ba\u015fkan\u0131 Hakan \u00dcnsal, ek transfer s\u00fcresi taleplerinin eski oldu\u011funu ifade etti. \u00dcnsal, "Transfer d\u00f6nemine ek bir d\u00f6nem gelmesi i\u00e7in yeni ba\u015fvurduk gibi g\u00f6z\u00fckse de bu bizim yakla\u015f\u0131k 1-1.5 ay \u00f6nce g\u00fcndeme getirdi\u011fimiz bir konuydu. Kul\u00fcpler ve oyuncular\u0131m\u0131z\u0131n ihtiyac\u0131 dahilinde ba\u015fvurumuzu yeniledik" dedi. ,TFF inisiyatif kullan\u0131p, ek transfer d\u00f6nemi a\u00e7arsa Galatasaray`\u0131n Karim Ansarifard`\u0131 kadrosuna katmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. \u0130ranl\u0131 golc\u00fc, transferin son g\u00fcn\u00fcnde Olympiakos ile kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak s\u00f6zle\u015fmesini feshetmi\u015fi. ,Hali haz\u0131rda bonservisi elinde olan Ansarifard`la Galatasaray`\u0131n bir protokol\u00fcn\u00fcn oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. E\u011fer TFF`den ek bir d\u00fczenleme \u00e7\u0131karsa \u015eampiyonlar Ligi`ne santrforsuz \u00e7\u0131kmak istemeyen Cimbom`un 28 ya\u015f\u0131ndaki \u0130ranl\u0131ya s\u00f6zle\u015fme imzalatabilece\u011fi bildirildi. Ayr\u0131ca bo\u015ftaki Anthony Modeste ihtimalli de bulunuyor.,Yaz transfer sezonu forvet al\u0131namamas\u0131 nedeniyle Galatasaray i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ile kapan\u0131rken T\u00fcrkiye Profesyonel Futbolcular Derne\u011fi`nin (TPFD) giri\u015fimi yeniden umutlar\u0131 ye\u015fertti. ,TPFD y\u00f6netimi pek \u00e7ok \u00fclkede uygulanan "transfer d\u00f6nemi bitse bile kul\u00fcb\u00fc taraf\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f oyunculara s\u00f6zle\u015fme imzalama izni veren" \u00f6zel madde i\u00e7in T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu`na ba\u015fvurdu... , \u015eimdi g\u00f6zler TFF`ye \u00e7evrilirken Galatasaray ba\u015fta bir\u00e7ok kul\u00fcb\u00fcn yak\u0131ndan takip etti\u011fi konuyla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. ,TPFD Ba\u015fkan\u0131 Hakan \u00dcnsal taraf\u0131ndan TFF`ye konuyla ilgili bir dilek\u00e7e g\u00f6nderilirken dilek\u00e7ede "FIFA`n\u0131n 218 numaral\u0131 genelgesine istinaden `transfer tescil sezonuna istisnai` d\u00fczenlemeler yap\u0131labilece\u011fi kanaatindeyiz. ,Ayr\u0131ca geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tescil d\u00f6nemine ili\u015fkin olarak TFF`nin idari tasarrufu ile lisans \u00e7\u0131kar\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in futbol oynama hakk\u0131 elde edemeyen futbolculara transfer tescil hakk\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz" ifadelerine yer verildi.