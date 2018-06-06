Galatasaray'a Gomis için dev takas teklifi

Fotoma\u00e7'\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131 geri isteyen Marsilya G.Saray'\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7almaya haz\u0131rlan\u0131yor. Bafetimbi Gomis'e y\u0131ll\u0131k 2.8 milyon Euro'dan 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme teklif eden Marsilya, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcbe ise Mitroglou'yu vermeye haz\u0131r.\r\n,Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan bekledi\u011fini alamayan Marsilya, Ben Yedder ve Balotelli ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesine kar\u015f\u0131n \u00f6nceli\u011fini Galatasaray'da harika bir sezon ge\u00e7iren Gomis'e verdi.\r\n,S\u00fcper Lig'in tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Fransa'n\u0131n yolunu tutan tecr\u00fcbeli oyuncunun, ge\u00e7en sezon teknik direkt\u00f6r Rudi Garcia'n\u0131n tak\u0131mda kalmas\u0131n\u0131 istemesine ra\u011fmen kendisini tak\u0131mdan g\u00f6nderen Sportif Direkt\u00f6r Andoni Zubizarreta ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi g\u00fcndem oldu. \u00dcnl\u00fc spor adam\u0131, "Seni yeniden aram\u0131zda g\u00f6rmeyi \u00e7ok istiyoruz" ifadesini kullanarak Bafetimbi Gomis'e yeni \u00f6nerisini iletti.,Zubizarreta 'n\u0131n Gomis'e ge\u00e7en sezon teklif etti\u011fi y\u0131ll\u0131k 1.7 milyon euro'dan 3 y\u0131ll\u0131k teklifi bu y\u0131l 2.8 milyon euro'ya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 bu rakam\u0131n Gomis'in ge\u00e7en sezon kalmak i\u00e7in istedi\u011fi 2 milyon euro'nun \u00e7ok \u00e7ok \u00fcst\u00fcnde oldu\u011fu belirtildi.,Zubizarreta'n\u0131n Gomis'i almak i\u00e7in G.Saray'a da 30 ya\u015f\u0131ndaki Mitroglou'nu 2 y\u0131l kiral\u0131k olarak vermeye haz\u0131r oldu\u011funu bildirildi.\r\n,Gomis, Marsilya'n\u0131n Mitroglou'yu tercih etmesinin ard\u0131ndan Yunan forvetle ilgili konu\u015fmu\u015ftu. Frans\u0131z SFR Sport'a deme\u00e7 veren Gomis, "A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 Mitroglou'dan a\u015fa\u011f\u0131 kal\u0131r yan\u0131m yok. Marsilya, benim yerime benden daha y\u00fcksek bir \u00fccrete Mitroglou'yu ald\u0131. Benden daha iyi bir oyuncu oldu\u011funu sanm\u0131yorum" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,30 ya\u015f\u0131ndaki Yunan y\u0131ld\u0131z Mitroglou, M\u00f6nchengladbach, Olympiakos, Panionios, Fulham, Benfica ve Marsilya formalar\u0131 giydi. Kariyeri boyunca 427 ma\u00e7ta oynad\u0131, 219 gol at\u0131p, 36 da asist yapt\u0131.\r\n,Bafetimbi Gomis, imza paras\u0131yla birlikte Galatasaray'a ge\u00e7en sezon 5 milyon Euro'ya mal oldu. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k Marsilya ise Gomis'in yerine ald\u0131\u011f\u0131 Mitroglou'na 15 milyon Euro \u00f6dedi. Ancak Yunan oyuncu, beklentilerin alt\u0131nda kald\u0131 ve selefinin \u00e7ok gerisinde kald\u0131.\r\n,G.Saray y\u00f6netimi, Bafetimbi Gomis'i b\u0131rakmak istemiyor ama gitme ihtimalini de g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurmay\u0131 ihmal etmiyor. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n Sporting'de forma giyen Bas Dost ile yak\u0131ndan ilgilendi\u011fi belirtiliyor. Sporting ile 2020 y\u0131l\u0131na kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunan oyuncu, 49 ma\u00e7ta att\u0131\u011f\u0131 34 gol ve 7 asist ile m\u00fcthi\u015f bir sezon ge\u00e7irdi.