Galatasaray'a UEFA'dan şok ceza!

Galatasaray'a bug\u00fcn UEFA'dan gelecek ceza netle\u015fti. ,Galatasaray bug\u00fcn UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yap\u0131land\u0131rma anla\u015fmas\u0131 yapacak. Ancak sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar 6 milyon euro ceza ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacak.\r\n\r\n,Taraflar\u0131n \u00fczerinde uzla\u015ft\u0131\u011f\u0131 anla\u015fmaya g\u00f6re \u015fu maddeler y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek...\r\n\r\n- Yap\u0131land\u0131rma anla\u015fmas\u0131, 2018\/19\u2019dan ba\u015flayarak d\u00f6rt y\u0131l y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte kalacak.\r\n- Cim-Bom, UEFA ba\u015fa ba\u015f hesap kriterlerine uymay\u0131 taahh\u00fct edecek.\r\n\r\n\r\n,- Galatasaray, 25 ki\u015filik UEFA A listesine 21 oyuncu dahil edebilecek.\r\n- Kul\u00fcp, toplam 6 milyon euro tutar\u0131ndaki UEFA kat\u0131l\u0131m gelirlerine tedbir konulmas\u0131n\u0131 kabul etmekte olup, bu tutar\u0131n 2.5 milyon eurosunu pe\u015finen \u00f6deyecek.\r\n- Sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kadar oyuncu al\u0131nacak. Transfer giderleri, gelirleri a\u015famayacak.\r\n\r\n,Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, UEFA ile bug\u00fcn anla\u015fmay\u0131 imzalayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi, bunun tarihte ilk kez oldu\u011funu dile getirdi.\r\n,\r\nThe Grand Tarabya Oteli\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen 1905 Galatasarayl\u0131 Y\u00f6netici ve \u0130\u015fadamlar\u0131 Derne\u011finin (GSY\u0130AD) geleneksel iftar\u0131na kat\u0131lan Cengiz, \u201cUEFA ile 4 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmay\u0131 yar\u0131n (bug\u00fcn) imzalam\u0131\u015f oluruz. UEFA, tarihinde ilk defa \u00fcst \u00fcste settlement agrement (yap\u0131land\u0131rma anla\u015fmas\u0131) \u00f6neriyor ve imzalat\u0131yor. Bu asl\u0131nda Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldi\u011fi noktay\u0131 g\u00f6steriyor\u201d diye konu\u015ftu. (Milliyet),- Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar 2018\/19 sezonu i\u00e7in azami 20 milyon euro, 2019\/20 sezonu i\u00e7in azami 10 milyon euro ba\u015faba\u015f hesap a\u00e7\u0131\u011f\u0131 vermeyi taahh\u00fct edecek. Daha sonraki iki sezonda ise ilk y\u0131l zarars\u0131z, ikinci sezon ise 10 milyon euro kar etmesi gerekecek.\r\n