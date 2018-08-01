Galatasaray'a yılın çalımı! Fenerbahçe'nin 5. transferi...

Fenerbah\u00e7e, yeni sezona gen\u00e7 ve dinamik bir kadro ile girmek i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda sar\u0131 lacivertli ekip gen\u00e7 futbolculara y\u00f6neldi. Gen\u00e7 futbolcular d\u0131\u015f\u0131nda yabanc\u0131 transfer haberleriyle s\u00fcrekli g\u00fcndeme gelen Fenerbah\u00e7e, sezonun yerli bombas\u0131n\u0131 patlatmak \u00fczere harekete ge\u00e7ti. ,Yeni sezon \u00f6ncesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e, orta saha takviyesi i\u00e7in Alanyaspor'un y\u0131ld\u0131z oyuncusu Emre Akbaba'y\u0131 g\u00fcndemine ald\u0131 ve Alanya'ya teklifini iletti.,Bu sezon b\u00fcy\u00fck bir kul\u00fcpte oynamay\u0131 isteyen Emre Akbaba'n\u0131n Fenerbah\u00e7e'ye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,Ancak son s\u00f6z\u00fc Alanyaspor y\u00f6netiminin, Sar\u0131-Lacivertli y\u00f6neticilerle y\u00fcz y\u00fcze yapaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ard\u0131ndan verilece\u011fi bildirildi. (Takvim),Galatasaray'a transferi bir t\u00fcrl\u00fc ger\u00e7ekle\u015fmemesi ve Alanya y\u00f6netiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ard\u0131ndan Fenerbah\u00e7e, Alanyaspor'a Emre Akbaba i\u00e7in teklifini iletti\u011fi bildirildi.,Fenerbah\u00e7e'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu \u00f6nerisini yapt\u0131\u011f\u0131 ve birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde masaya oturulaca\u011f\u0131 belirtildi. E\u011fer yerli futbolcu istenmezse Aat\u0131f se\u00e7ene\u011fi de masada olacak.,.