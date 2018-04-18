Galatasaray Akhisar detaylar

A Spor canl\u0131 izle linki ve Galatasaray Akhisar ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izle ile ilgili detaylar burada. ,T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 final ikinci ma\u00e7\u0131nda Galatasaray, Akhisar ile T\u00fcrk Telekom Stadyumu'nda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. ,Peki Galatasaray Akhisar ma\u00e7\u0131 hangi kanalda \u015fifresiz canl\u0131 izlenecek?, \u0130lk ma\u00e7ta 1-0 \u00f6ne ge\u00e7en ancak ma\u00e7\u0131n 88. dakikas\u0131nda Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fcn att\u0131\u011f\u0131 golle Galatasaray kar\u015f\u0131s\u0131nda Akhisar'da 2-1 ma\u011flup olan Teleset Mobilya Akhisar, T\u00fcrkiye Kupas\u0131 yar\u0131 final r\u00f6van\u015f kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Galatasaray'\u0131n konu\u011fu oluyor. \u0130lk ma\u00e7ta elde etti\u011fi avantajl\u0131 skorun yan\u0131nda saha ve seyirci avantaj\u0131 elinde bulunan Galatasaray, Akhisar kar\u015f\u0131s\u0131nda mutlak galibiyet parolas\u0131yla sahaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Akhisar ise zorlu ge\u00e7ecek Galatasaray deplasman\u0131ndan gol veya goller bularak final biletini kapmak istiyor., \u0130lk finalistin belli olaca\u011f\u0131 Galatasaray Akhisar T\u00fcrkiye Kupas\u0131 ma\u00e7\u0131 bu ak\u015fam saat 20:30'da T\u00fcrk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. M\u00fccadele ise A Spor ekranlar\u0131ndan \u015fifresiz ve canl\u0131 olarak izlenecek.\r\n\r\n,<p><span style="font-size:16px"><a href="https:\/\/www.aspor.com.tr\/webtv\/canli-yayin" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>GALATASARAY AKH\u0130SAR MA\u00c7INI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n