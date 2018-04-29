Galatasaray Beşiktaş maçı detayları

Galatasaray Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve GS BJK ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skoru ka\u00e7 ka\u00e7? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde.,S\u00fcper Lig'de bu hafta Galatasaray, Be\u015fikta\u015f'\u0131 konuk ediyor. ,Ligin zirvesini yak\u0131ndan ilgilendiren m\u00fccadelede iki taraf da mutlak galibiyet parolas\u0131yla sahaya \u00e7\u0131k\u0131yor.,Galatasaray, saha avantaj\u0131n\u0131 kullanarak evinde liderli\u011fini korumak istiyor. ,Be\u015fikta\u015f ise Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekiple puan fark\u0131n\u0131 kapat\u0131p liderli\u011fi kapmak i\u00e7in galibiyet pe\u015finde. ,Galatasaray oynad\u0131\u011f\u0131 30 ma\u00e7ta 63 puan toplarken Be\u015fikta\u015f, 30 haftada 62 puan toplad\u0131. Peki futbolseverlerin heyecanla takip etti\u011fi Galatasaray Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skoru ka\u00e7 ka\u00e7? \u0130\u015fte GS BJK ma\u00e7\u0131 ile ilgili detaylar...\r\n\r\n,<p><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/editorunsectikleri\/558042.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:18px"><strong>GALATASARAY BE\u015e\u0130KTA\u015e MA\u00c7INI CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n