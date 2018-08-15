Galatasaray, Carole'dan 750 bin euro kazanıyor!

Galatasaray'da g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131lan Lionel Carole'dan m\u00fcjdeli haber geldi., Frans\u0131z sol bekin menajeri, futbolcusuna kul\u00fcp buldu\u011funu sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcbe bildirdi. ,Bu transfer i\u00e7in Galatasaray'\u0131n 750 bin euroyu kasas\u0131na koyaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Cim-Bom'un g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 Frans\u0131z sol bek i\u00e7in m\u00fcjdeli haber geldi. ,27 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun menajeri, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcbe haber g\u00f6ndererek, futbolcusuna kul\u00fcp buldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n \r\n,Bu transfer i\u00e7in de Galatasaray'\u0131n 750 bin euro bonservis alabilece\u011fini bildirdi. Bu durum Galatasaray'da sevin\u00e7 ya\u015fatt\u0131., Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar oyuncunun sat\u0131\u015f\u0131ndan bonservis geliri elde ederken hem de 700 bin euroluk \u00fccretinden kurtuldu. ,Ayr\u0131ca Carole'\u00fcn gidi\u015fiyle Galatasaray'\u0131n yabanc\u0131 kontenjan\u0131nda da kendine yer a\u00e7t\u0131.\r\n \r\n,Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131n\u0131n tamam\u0131nda Carole'e \u015fans vermi\u015f ve piyasa yapmas\u0131 i\u00e7in f\u0131rsat tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131.