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Galatasaray'da 10 futbolcu gidici
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Galatasaray'da 2018 Mayıs ayı itibariyle sözleşmesi bitecek 10 futbolcu bulunuyor. Bu isimlerin çoğuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte liste... Yasin Öztekin: Kulüpten yeni sözleşme bekliyor.
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