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Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 2018'in ilk bombası Fenerbahçe'den

Galatasaray'da 2018'in ilk bombası Fenerbahçe'den
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Fatih Terim'in, millî takımdan eski öğrencisine onay verdiği belirtildi. İşte o çok konuşulacak transfer iddiası... Transferde sol beke yoğunlaşan sarı-kırmızılılar eldeki fırsatları da kaçırmak istemiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'de gözden çıkarılan oyuncuya talip olduğu ifade edildi. F.Bahçe’de gözden çıkarılan genç futbolcu, millî takımda kendisine her zaman kol kanat geren Fatih Terim’in yanına gitmek istiyor Terim de eski öğrencisine sıcak bakıyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklaması başladı bile. Transfer bombası her an patlayabilir.

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