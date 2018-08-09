Galatasaray’da 3 imza...

Galatasaray\u2019da 3 imza...\r\n,Galatasaray`da fla\u015f geli\u015fme... 3 futbolcu ile s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131.\r\n,Galatasaray`da 3 futbolcu ile s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131.\r\n,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019in son \u015fampiyonu Galatasaray altyap\u0131dan yeti\u015ftirdi\u011fi 3 futbolcuyla profesyonel s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.\r\n,Galatasaray\u2019\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda altyap\u0131dan yeti\u015fen 18 ya\u015f\u0131ndaki Mutlu Aksu Do\u011fan ile\r\n,ile 17 ya\u015flar\u0131ndaki Ali Yavuz Kol ve S\u00fcleyman Lu\u015f ile profesyonel s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,.