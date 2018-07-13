Galatasaray'da 9 isimle yollar ayrıldı

Galatasaray Futbol Tak\u0131m\u0131'nda yeni sezon \u00f6ncesi yaprak d\u00f6k\u00fcm\u00fc ya\u015fan\u0131yor. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcp, geride kalan sezon tak\u0131m\u0131n s\u00f6zle\u015fmeli oyuncular\u0131 aras\u0131nda yer alan 9 isimle yeni sezonda devam etmeme karar\u0131 ald\u0131.,Galatasaray, mukavelesi sona eren 7 isme yeni s\u00f6zle\u015fme \u00f6nermeyip, 1 oyuncusunu sat\u0131p, 1 oyuncusuyla ise anla\u015farak yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.,S\u00f6zle\u015fmeleri sezon sonu itibar\u0131yla biten 7 futbolcuya yola devam edilmedi.\r\n\r\nSar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcp, Koray G\u00fcnter, Hakan Balta, Yasin \u00d6ztekin, Iasmin Latovlevici, Umut G\u00fcndo\u011fan ve Eray \u0130\u015fcan ile kiral\u0131k kontrat\u0131 sonlanan kaleci Cedric Carrasso'yla vedala\u015ft\u0131.,Bu isimlerden Koray G\u00fcnter, \u0130talya'n\u0131n Genoa tak\u0131m\u0131na, Umut G\u00fcndo\u011fan ise Boluspor'a transfer olurken, di\u011fer oyuncular hen\u00fcz yeni bir tak\u0131mla kontrat yapmad\u0131.,Galatasaray, yeni sezon \u00f6ncesi mukavelesi bulunan 2 oyuncusuyla yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\nGeride kalan sezonu Bel\u00e7ika ligi ekiplerinden Standard Liege'de kiral\u0131k olarak ge\u00e7iren Luis Pedro Cavanda, 2,4 milyon avro bonservis kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bu ekibe sat\u0131ld\u0131.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibe 2013-2014 sezonu devre aras\u0131nda transfer olan ancak A tak\u0131m formas\u0131n\u0131 hi\u00e7 giyemeyen \u0130svi\u00e7reli oyuncu Endo\u011fan Adili'nin s\u00f6zle\u015fmesi ise anla\u015f\u0131larak feshedildi.\r\n\r\nOyuncunun, 2018-2019 futbol sezonundaki 1 milyon 120 bin liral\u0131k alaca\u011f\u0131n\u0131n 620 bin liras\u0131ndan feragat etti\u011fi, kendisine ise 500 bin lira \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Galatasaray'da Tar\u0131k \u00c7amdal ve Tolga Ci\u011ferci'nin tak\u0131mdaki gelece\u011fi ise belirsizli\u011fini koruyor.\r\n\r\nTransfer maliyeti ve beklentilerin \u00e7ok alt\u0131ndaki performans\u0131yla g\u00fcndem olan Tar\u0131k \u00c7amdal'a tak\u0131m bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7aba sarf edilirken, oyuncunun bu sezon alaca\u011f\u0131 1 milyon 605 bin avroluk garanti \u00fccret i\u015fleri zorla\u015ft\u0131r\u0131yor.,Sezonun son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde a\u011fr\u0131lar\u0131 oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle ma\u00e7lara \u00e7\u0131kmayan ve teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in g\u00f6z\u00fcnden d\u00fc\u015fen Tolga Ci\u011ferci ise kamp \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na da g\u00f6t\u00fcr\u00fclmedi. Y\u0131ll\u0131k 2 milyon avro garanti \u00fccreti bulunan Tolga i\u00e7in nas\u0131l bir yol izlenece\u011fi merak konusu.\r\n\r\nHer iki oyuncunun da s\u00f6zle\u015fmeleri, 2019 y\u0131l\u0131 may\u0131s ay\u0131 sonu itibar\u0131yla bitecek.,\u00d6te yandan, 9 oyuncusuyla yola devam etmeyen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun bonservisi al\u0131n\u0131rken, Ryan Donk'un s\u00f6zle\u015fmesi uzat\u0131ld\u0131, Mu\u011fdat \u00c7elik ve Nijeryal\u0131 futbolcu Henry Onyekuru ise kadroya dahil edilen isimler oldu.