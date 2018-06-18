Galatasaray'da acil eylem planı

Galatasaray'\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan kuca\u011f\u0131nda saatli bomba bulan Mustafa Cengiz, kul\u00fcb\u00fc ray\u0131na oturtmak i\u00e7in geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,T\u00fcm sorunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bol tart\u0131\u015fmal\u0131 bir se\u00e7im s\u00fcreci atlatan \u00fcst\u00fcne de UEFA tehlikesini en az hasarla savu\u015fturan Cengiz y\u00f6netimi, futbolun patronu ile imzalanan 4 y\u0131ll\u0131k yap\u0131land\u0131rma anla\u015fmas\u0131ndan sonra acil eylem plan\u0131n\u0131 devreye soktu.,Yeni y\u00f6netimi ile hi\u00e7 vakit kaybetmeden \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan Cengiz, sadece Galatasaray'a de\u011fil T\u00fcrk futboluna da \u00e7a\u011f atlatacak d\u00fczenlemelerin yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131.,Kul\u00fcpleri iflas\u0131n e\u015fi\u011fine getiren futbolcular\u0131n vergileri ve menajer komisyonlar\u0131ndan, d\u00f6viz cinsinden anla\u015fmalara kadar bir\u00e7ok d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Fakat Cengiz'in devrim niteli\u011finde bu eylemi tek ba\u015f\u0131na hayata ge\u00e7irmesi imkans\u0131z...\r\n\r\n,\u0130lk Kul\u00fcpler Birli\u011fi toplant\u0131s\u0131nda, \u00fczerinde durdu\u011fu eylem plan\u0131 ilgili bilgilendirme yapacak ve \u00fcyelerden destek isteyecek.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan da T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu ile de bir araya gelinip yeni d\u00fczenlemelerin hayata ge\u00e7irilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma takvimi olu\u015fturulacak.\r\n\r\n,Maddi olarak bir t\u00fcrl\u00fc belini do\u011frultamayan Galatasaray'\u0131n belini b\u00fcken en b\u00fcy\u00fck kalemlerden birisi de u\u00e7ak biletleri...\r\n\r\n,Cimbom her ay 528 bin TL, y\u0131ll\u0131k ise 34.5 milyon TL bilet masraf\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc kadroda bulunan 11 yabanc\u0131n\u0131n \u00fclkelerine her ay bir kez gidi\u015f geli\u015f business u\u00e7ak bilet masraf\u0131n\u0131 kul\u00fcp kar\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Cengiz'in hedeflerinden birisi t\u00fcm futbolcular\u0131n kul\u00fcp taraf\u0131ndan \u00f6denen u\u00e7ak biletlerini iptal etmek.\r\n\r\n,Galatasaray'da futbolculara sa\u011flanan imkanlar u\u00e7ak biletiyle s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil...\r\n\r\n,Futbolcular\u0131n kulland\u0131klar\u0131 ara\u00e7lar, e\u015flerinin kulland\u0131klar\u0131 ara\u00e7lar, bu ara\u00e7lar\u0131n benzin masraflar\u0131, e\u015flerinin yabanc\u0131 dil bilen \u015fof\u00f6rlerinin maa\u015flar\u0131, ev kiralar\u0131, evde bulunan hizmet\u00e7ilerin maa\u015flar\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n bak\u0131calar\u0131n\u0131n masraflar\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n \u00f6zel okul ve \u00f6zel \u00f6\u011fretmen masraflar\u0131 da kul\u00fcp taraf\u0131ndan \u00f6deniyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte T\u00fcrk futbolunu k\u00f6k\u00fcnden sarsacak ve kul\u00fcpleri kurtaracak o maddeler:\r\n\r\n,- Futbolcular kendi vergilerini \u00f6deyecek.\r\n\r\n,- Futbolcular menajerlerinin komisyonlar\u0131n\u0131 kendileri \u00f6deyecek.\r\n\r\n,- Yabanc\u0131 futbolcular\u0131n kontratlar\u0131nda euro kuru sabitlenecek. Bu sayede kur art\u0131\u015f\u0131ndan etkilenilmeyecek.\r\n\r\n,- Futbolcular; kira, yak\u0131t, ara\u00e7 kiralar\u0131 ve bilet dahil masraflar\u0131n\u0131 kendileri kar\u015f\u0131layacak.\r\n\r\n,- Basketbolda \u015firketle\u015fme sa\u011flanacak.,