Galatasaray'da bir devrin sonu!

Galatasray'\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir mali yap\u0131ya kavu\u015fturmak ad\u0131na UEFA ile 4 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma yapan ba\u015fkan Mustafa Cengiz ile ikinci ba\u015fkan Abdurrahim Albayrak, \u00f6nemli bir karara imza att\u0131.,Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpte radikal kararlar pe\u015f pe\u015fe geldi... Bir d\u00f6nem kapan\u0131rken yeni kararlara g\u00f6re art\u0131k hi\u00e7bir \u015fey eskisi gibi olmayacak.\r\n\r\n,Y\u00f6netimi bu kararlara y\u00f6nelten nedenlerin ba\u015f\u0131nda Sofiane Feghouli ve Cedric Carrasso ile yap\u0131lm\u0131\u015f olan s\u00f6zle\u015fmeler geldi. \u0130\u015fte o detaylar...\r\n\r\n,Sezon ba\u015f\u0131nda 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United\u2019dan transfer edilen Feghouli\u2019nin menajerine tam 1 milyon 920 bin Euro (10 milyon 170 bin TL) komisyon \u00f6denmesi, Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz\u2019i \u00e7ok k\u0131zd\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Baskan Cengiz\u2019i sinirlendiren ikinci olay Carrasso\u2019nun bonuslar\u0131 oldu. ,Bir y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na 600 bin Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda anla\u015fma yap\u0131lan ve sadece 2 resmi ma\u00e7ta forma giyen Frans\u0131z kaleci, kul\u00fcbede de otursa, trib\u00fcnde de otursa Galatasaray\u2019\u0131n kazand\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm ma\u00e7lar i\u00e7in prim ald\u0131.\r\n\r\n,Bu anla\u015fma \u00e7er\u00e7evesinde Carasso\u2019nun sadece primlerden kazand\u0131\u011f\u0131 para 113 bin 750 Euro\u2019yu (602 bin TL) buldu. ,Cengiz y\u00f6netimi ayr\u0131ca, sezon ortas\u0131 Stoke City\u2019ye sat\u0131lan Ndiaye\u2019de oldu\u011fu gibi \u2018imaj hakk\u0131\u2019 ad\u0131 verilen \u00f6demeleri de yapmayacak.