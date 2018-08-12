Galatasaray'da büyük deprem! 3 yıldızla yollar ayrılıyor

Galatasaray, teknik direkt\u00f6r Fatih Terim taraf\u0131ndan Ankarag\u00fcc\u00fc ma\u00e7\u0131nda yedek soyundurulan Gomis, Feghouli ve Belhanda'y\u0131 sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kar\u0131yor.,Cim-Bom zam krizi \u00e7\u0131karan Frans\u0131z golc\u00fcs\u00fc Gomis ile beraber Belhanda ve Feghouli'yi de g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131. Buna gerek\u00e7e olarak ise oyuncular\u0131n y\u00fcksek maliyetleri g\u00f6sterildi.,Primlerle beraber futbolcular\u0131n kul\u00fcbe y\u0131ll\u0131k maliyeti daha da art\u0131yor.,D\u00f6vizdeki son hareketlilik sonras\u0131 \u00f6demelerde zorlanan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, Gomis, Feghouli ve Belhanda'n\u0131n menajerlerini \u0130stanbul'a davet etti.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, "Zor bir d\u00f6nemden ge\u00e7iyoruz. D\u00f6vizdeki dalgalanma sonras\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131m\u0131z artt\u0131. Bizim futbolculara bu paralar\u0131 \u00f6deyecek durumumuz yok. Bu konuda isteyen istedi\u011fi yere gidebilir. Siz de ba\u015f\u0131n\u0131z\u0131n \u00e7aresine bak\u0131n. Oyunculara kul\u00fcp bulun. \u0130yi tekliflere kap\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131k. Futbolcular burada kalacaksa \u00f6deme takvimi konusunda bize yard\u0131m etmek zorundalar" mesaj\u0131n\u0131 verecekleri \u00f6\u011frenildi.,B\u00f6ylece Galatasaray Y\u00f6netimi, bu futbolcular\u0131n menajerlerinden oyuncular\u0131na en k\u0131sa s\u00fcrede kul\u00fcp bulmalar\u0131n\u0131 isteyecek, futbolculara, "Kendinize kul\u00fcp bulun" mesaj\u0131n\u0131 g\u00f6nderecek.,Galatasaray'da Gomis ve Belhanda 3 milyon 350 euro, Feghouli 3 milyon 850 euro net kazan\u0131yor.,Cim-Bom, bu isimlerin sat\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re transfer i\u00e7in kaynak sa\u011flayacak ve Fatih Terim'in istedi\u011fi transferleri ger\u00e7ekle\u015ftirebilecek. (Milliyet),Galatasaray'da y\u00f6netim fla\u015f bir karar ald\u0131. Transferde kaynak sa\u011flamak i\u00e7in harekete ge\u00e7ildi.