Galatasaray'da deprem! Gomis ve Rodrigues...

Galatasaray'\u0131n resmi olarak a\u00e7\u0131klanmasa da UEFA'dan ceza almas\u0131 kesin. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip alaca\u011f\u0131 ceza gere\u011fi transfer yapmak i\u00e7in mevcut kadrodan oyuncu sat\u0131p kaynak olu\u015fturmak zorunda.\r\n,\u00c7inlilerin yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fi Gomis, 33 ya\u015f\u0131nda olmas\u0131, y\u0131ll\u0131k maliyetinin y\u00fcksek olmas\u0131, ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi sezonun ard\u0131ndan teklifler almas\u0131 nedeniyle listenin ba\u015f\u0131nda yer al\u0131yor. Frans\u0131z y\u0131ld\u0131za 10-15 milyon euro d\u00fczeyinde teklif gelirse masaya oturulacak. Gomis de ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde tak\u0131mdaki gelece\u011finin net olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.,Galatasaray B plan\u0131 \u0130ngilizlerin g\u00f6zdesi Garry Rodrigues. Kontrat\u0131na iyile\u015ftirme talep eden futbolcuya Newcastle United ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok kul\u00fcp talip. Rodrigues'den 20 milyon euro civar\u0131nda gelir elde edilmesi bekleniyor.\r\n,Ayr\u0131ca Maicon, Feghouli ve Belhanda i\u00e7in de cazip teklif gelmesi durumuda y\u00f6netim bu isimleri g\u00f6ndermeye s\u0131cak bak\u0131yor. \u00d6zellikle D\u00fcnya Kupas\u0131 arenas\u0131nda Fas Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131 giyecek olan Younes Belhanda\u2019n\u0131n kendini g\u00f6stermesi halinde teklif almas\u0131 bekleniyor. \r\n,Ba\u015fkan Mustafa Cengiz de \u00f6nceki g\u00fcn kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir davette UEFA'n\u0131n transfer k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131 i\u015faret edercesine,"Profesyonel d\u00fcnyada her \u015fey sat\u0131n al\u0131n\u0131r ve sat\u0131l\u0131r. \u00c7ok y\u00fcksek ve de\u011ferini bulan bir teklif gelirse satars\u0131n\u0131z\u201d yan\u0131t\u0131 vermi\u015fti.\r\n