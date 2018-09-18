Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gidiyor...

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim'in de Belhanda'n\u0131n ayr\u0131lmas\u0131na s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ve transfere onay verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Bu hafta iki taraf bir kez daha masaya oturacak. ,Cimbom 8 milyon Euro istiyor. Arap bas\u0131n\u0131nda da Younes Belhanda'n\u0131n Al Ahli ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve transferin ger\u00e7ekle\u015fme ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011funu yazd\u0131. ,BAE'de transfer 2 Ekim'de sona eriyor.,.,Galatasaray'dan fla\u015f ayr\u0131l\u0131k haberi geldi.,Y\u0131ld\u0131z isimin gidece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki haberler taraftarlar\u0131 \u00fczd\u00fc.,Birle\u015fik Arap Emirlikleri tak\u0131mlar\u0131ndan Al Ahli yeni bir teklif daha yapacak.\r\n,Trabzonspor ma\u00e7\u0131nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc k\u0131rm\u0131z\u0131 kartla g\u00f6zden d\u00fc\u015fen Fasl\u0131 y\u0131ld\u0131z i\u00e7in 6 milyon Euro'yu g\u00f6zden \u00e7\u0131karan Al Ahli'nin teklifi art\u0131raca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Birle\u015fik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ahli, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerdei\u00e7in Galatasaray'\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alm\u0131\u015ft\u0131.