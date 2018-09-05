Galatasaray'da flaş operasyon! Fatih Terim düğmeye bastı

Trabzonspor ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 revizyon karar\u0131 alan Fatih Terim, milli ma\u00e7lar sonras\u0131 ilk lig ma\u00e7\u0131nda sahaya farkl\u0131 bir 11 s\u00fcrecek.,Tak\u0131m\u0131n performans\u0131ndan memnun olmayan Terim ilk olarak savunmaya ayar \u00e7ekecek.,H\u00fccum hatt\u0131na da m\u00fcdahale edecek olan tecr\u00fcbeli hoca Ndiaye'yi ilk 11'e monte edecek., Muslera,Mariano,Serdar Aziz,Ryan Donk,Nagatomo,Fernando Reges,Ndiaye,Garry Rodrigues,Henry Onyekuru,Emre Akbaba,Eren Derdiyok,Terim'in kafas\u0131ndaki ilk 11 bu \u015fekilde. ,Ahmet \u00c7al\u0131k,Maicon,Belhanda,Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f