Galatasaray'da Gomis depremi

Galatasaray'da Garry Rodrigues gibi s\u00f6zle\u015fmesine zam talep eden Bafetimbi Gomis, UEFA k\u0131skac\u0131ndaki yeni y\u00f6netimi k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. ,\u00c7in'den cazip teklifler alan Frans\u0131z golc\u00fcn\u00fcn kafas\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131. \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,Ge\u00e7en yaz Swansea'den transfer edilen Gomis s\u00f6zle\u015fmesine koyulan ma\u00e7 ba\u015f\u0131 bonuslar\u0131, \u015fampiyonluk primi ve imza paras\u0131 sayesinde 6.4 milyon Euro'ya yak\u0131n para kazand\u0131. ,Att\u0131\u011f\u0131 29 golle Galatasaray'\u0131 \u015fampiyon yapan y\u0131ld\u0131z oyuncuya \u00c7in'den teklifler gelmeye ba\u015flad\u0131. Aralar\u0131nda Hebei China Fortune, Shanghai Shenhua ve Guangzhou Evergrande'nin bulundu\u011fu \u00c7in kul\u00fcpleri Gomis'e y\u0131ll\u0131k 7 milyon Euro \u00f6demeye haz\u0131r. 33 ya\u015f\u0131na basmaya haz\u0131rlanan deneyimli oyuncunun Galatasaray'la ge\u00e7erli s\u00f6zle\u015fmesinde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon i\u00e7in yazan garanti \u00fccret ise 3.350 milyon Euro.,\u00c7in'den sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mda kazanaca\u011f\u0131 paran\u0131n 2 kat\u0131 teklif alan Gomis i\u00e7in menajeri \u00c9tienne Mendy g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Mendy'nin Galatasaray'dan oyuncusunun \u00fccretini 5 milyon Euro'ya \u00e7\u0131karmalar\u0131n\u0131 istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ancak maa\u015f b\u00fct\u00e7esini de d\u00fc\u015f\u00fcrmeyi planlayan sar\u0131k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, zam talebine so\u011fuk bak\u0131yor. 8 Haziran'da "Benim \u00f6nceli\u011fim kesinlikle Galatasaray'da kalmak ama her \u015fey benim iste\u011fime ba\u011fl\u0131 de\u011fil" diyerek sinyali veren Gomis, 10 milyon Euro ve \u00fczeri bir bonservis getirmesi halinde \u00c7in'e sat\u0131labilir.,\u0130mza paras\u0131: 2.5 milyon Euro\r\nGaranti \u00fccreti: 3 milyon 350 bin Euro\r\nMa\u00e7 ba\u015f\u0131 ba\u015far\u0131 primi: 350 bin Euro\r\n\u015eampiyonluk bonusu: 200 bin Dolar\r\nTOPLAM 6 M\u0130LYON 368 B\u0130N EURO (Sabah)