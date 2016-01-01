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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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15 TEMMUZ
Ramazan
Galatasaray'da şok ayrılık!
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Fatih Terim`in göreve gelmesinin ardından Emrah Bayarkatar`ın yerine Ali Yavaş alt yapının başına getirilmişti. Bayraktar ise pasif göreve çekilmişti.
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