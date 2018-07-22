Galatasaray'da sol kanada sürpriz bomba!

Transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Galatasaray'da s\u00fcrpiz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131larda transfer listesine bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi.\r\n,Teknik Direkt\u00f6r Terim'in Sivasspor'la 1 y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131za s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ve bu transfer i\u00e7in onay verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ancak Robinho'nun transferinin Garry Rodrigues'in sat\u0131lmas\u0131na ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Hollandal\u0131 futbolcu i\u00e7in yap\u0131lan teklifleri masaya yat\u0131ran G.Saray bu oyuncuyu satarsa Robinho'ya y\u00f6nelecek.\r\n,Rodrigues i\u00e7in son olarak Spartak Moskova 9 milyon Euro'luk bir rakamla Galatasaray'\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alm\u0131\u015ft\u0131. Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netimin bu hafta i\u00e7ersinde gelen teklifleri de\u011ferlendirece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Sivas formas\u0131yla 14 resmi ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Robinho 4 kez de fileleri havaland\u0131rmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,34 ya\u015f\u0131nda olmas\u0131 nedeniyle Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n uygun bir rakama transfer edilmesi bekleniyor. (Takvim)\r\n