Galatasaray'da sözleşmesi bitenler

Galatasaray'da kalmak istemesine ra\u011fmen maa\u015f konusunda sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekiple anla\u015famayan Yasin \u00d6ztekin tak\u0131mdan ayr\u0131ld\u0131. Ad\u0131 Be\u015fikta\u015f'la da an\u0131lan orta saha oyuncusunun \r\nGalatasaray'la s\u00f6zle\u015fme uzatma ihtimali Mu\u011fdat \u00c7elik'in geli\u015fiyle iyice zora girdi. \r\n\r\n,Galatasaray'da 7 futbolcunun s\u00f6zle\u015fmeleri d\u00fcn itibar\u0131yla sona erdi. ,Serbest kalan oyuncular sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibi ekonomik olarak da rahatlatacak.,Galatasaray'da bir\u00e7o\u011fu kadroya giremeyen 7 futbolcunun s\u00f6zle\u015fmesi 30 Haziran'da sona erdi. \r\n\r\n,Yasin ve Latovlevici'nin yan\u0131 s\u0131ra sezon ba\u015f\u0131nda transfer edilen Frans\u0131z kaleci Carrosso, uzun s\u00fcredir forma \u015fans\u0131 bulamayan Koray G\u00fcnter, Eray \u0130\u015f\u00e7an, Hakan Balta ve Nigel De Jong'un da d\u00fcn itibar\u0131yla s\u00f6zle\u015fmeleri bitti.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekiple s\u00f6zle\u015fmesi biten bir di\u011fer futbolcu ise Latovlevici. 2017-2018 sezonunda 18 resmi ma\u00e7ta oynamas\u0131 halinde kontrat\u0131 otomatik olarak uzayacak olan Rumen futbolcu, bu rakama ula\u015famay\u0131nca s\u00f6zle\u015fmesi sona erdi. \r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip serbest kalan isimlere hen\u00fcz bir teklif yapmad\u0131. \r\n\r\n