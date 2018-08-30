Galatasaray'dan bir transfer daha!

Galatasaray`da yeni sezon \u00f6ncesi transferler s\u00fcr\u00fcyor. , Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, son olarak NBA Ligi ekiplerinden Sacramento Kings\u2019te forma giyen gen\u00e7 basketbolcu Nigel Hayes ile bir y\u0131ll\u0131k anla\u015fma sa\u011flayarak renklerine ba\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. , Galatasaray resmi internet sitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada,,"Galatasaray Erkek Basketbol Tak\u0131m\u0131m\u0131z yeni sezon transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Birle\u015fik Amerikal\u0131 oyuncu Nigel Hayes ile bir y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na anla\u015fmaya vard\u0131" ifadelerine yer verildi. , Uzun forvet mevkiinde forma giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, son olarak g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 Sacramento Kings\u2019te 5 ma\u00e7ta parkeye \u00e7\u0131karak, 3.6 say\u0131, 4.4 ribaund ortalamas\u0131yla tak\u0131m\u0131na katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131.