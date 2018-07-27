Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmen açıkladılar

Galatasaray`\u0131n transferini a\u00e7\u0131klad\u0131lar!\r\n,Sar\u0131 - K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, bir transfere daha imza att\u0131.\r\n,Sakaryaspor, sosyal payla\u015f\u0131m sitesinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla Emircan Se\u00e7gin`in Galatasaray`a transfer oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Kamuoyuna \u00d6nemle Duyuru; Kalecimiz Emircan Se\u00e7gin transferi ile alakal\u0131 bas\u0131nda yer alan haberler i\u00e7in bir a\u00e7\u0131klama yapma zorunlulu\u011fu meydana gelmi\u015ftir. Bu transfer i\u00e7in Sakaryaspor\u2019umuz Galatasaray\u2019dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kmas\u0131 halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacakt\u0131r. Bu a\u00e7\u0131klama bilgi kirlili\u011finin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kamuoyuna sayg\u0131yla duyurulur\r\n