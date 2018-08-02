Galatasaray'dan bomba transfer! Daha 18 yaşında ama...

Gen\u00e7 oyunculara y\u00f6nelik transfer giri\u015fimlerini h\u0131zland\u0131ran Galatasaray; Ercan \u015eirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Se\u00e7gin (2002), Murat \u015eenel (2003) ve Ata \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn (2003) ard\u0131ndan Almanya 3. Futbol Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan Karlsruhe SC'nin 18 ya\u015f\u0131ndaki oyuncusu Malik Karaahmet ile 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya vard\u0131.,Galatasay bombay\u0131 patlatt\u0131!\r\n,\u0130lk olarak T\u00fcrkiye U17 Milli Tak\u0131m\u0131'nda dikkat \u00e7eken 2000 do\u011fumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyap\u0131s\u0131nda futbola ba\u015flad\u0131. ,\u0130\u015fte yeni transferi...,Ard\u0131ndan Karlsruhe SC ekibine ge\u00e7en Malik, T\u00fcrkiye Milli Tak\u0131m\u0131 ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde m\u00fccadele etti.\r\n\r\n,Galatasaray, Malik i\u00e7in Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli \u00f6demedi.