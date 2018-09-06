Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 dev çalım

Transfer d\u00f6neminde T\u00fcrk futbolunun iki devi ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbah\u00e7e ile iki kez kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmi\u015f.,Ba\u015fkan Mustafa Cengiz'in \u00f6nceki g\u00fcn bir televizyon program\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131, 'Nagatomo'yu bir ezeli rakibimiz istemi\u015f ve 4,5 milyon euro teklif yapm\u0131\u015f' dedi\u011fi tak\u0131m\u0131n Fenerbah\u00e7e oldu\u011fu ortayla \u00e7\u0131kt\u0131. B\u00f6ylece Mustafa Cengiz ile Fenerbah\u00e7e transferde iki kez kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmi\u015f oldu.,Sol bek aray\u0131\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda Inter'in y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131 g\u00f6z\u00fcne kestiren sar\u0131 lacivertlilerin devreye girdi\u011fi ancak mutlu sona ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131.,Galatasaray'\u0131n yaz ba\u015f\u0131nda Japon y\u0131ld\u0131z\u0131 almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan taraflar bu kez g\u00fcndemi uzun s\u00fcre me\u015fgul eden Emre Akbaba transferinde kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmi\u015fti.,Fenerbah\u00e7e oyuncunun kul\u00fcb\u00fc Alanya ile her konuda anla\u015fmas\u0131na kar\u015f\u0131n, oyuncu tavr\u0131n\u0131 Galatasaray'dan yana kullan\u0131nca par\u00e7al\u0131 formay\u0131 giymi\u015fti.,Kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 Tolga Ci\u011ferci oldu Transfer d\u00f6neminde Yuto Nagotomo ile Emre Akbaba gibi iki \u00f6nemli ismi ezeli rakibi G.Saray'a kapt\u0131ran F.Bah\u00e7e ise Tolga Ci\u011ferci ile yan\u0131t verdi. Fatih Terim ile y\u0131ld\u0131z\u0131 bar\u0131\u015fmayan Tolga, bonservisini eline ald\u0131ktan sonra F.Bah\u00e7e ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131