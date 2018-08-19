Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

CNN T\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re stoper hatt\u0131na kaliteli ve \u015eampiyonlar Ligi seviyesini kald\u0131racak bir futbolcu d\u00fc\u015f\u00fcnen Fatih Terim'in Kjaer'e s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Kul\u00fcb\u00fc Sevilla ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcren y\u00f6netim, y\u0131ld\u0131z futbolcu i\u00e7in 1 y\u0131ll\u0131k kiralama teklifi yapt\u0131 ve beklemeye \u00e7ekildi. ,Bu arada Sevilla ile Fenerbah\u00e7e aras\u0131nda yap\u0131lan anla\u015fmaya g\u00f6re tecr\u00fcbeli oyuncunun maa\u015f\u0131n\u0131n y\u00fczde 30'unu sar\u0131-lacivertli tak\u0131m\u0131n \u00f6dedi\u011fi ifade edildi.,29 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun Sevilla'yla 2021 y\u0131l\u0131na kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunuyor.,.,\u00d6yle bir ismi istiyorlar ki...,Bir d\u00f6nem Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen futbolcu, Galatasaray'\u0131n radar\u0131nda!,Galatasaray'\u0131n, Sevilla'da forma giyen eski Fenerbah\u00e7eli Simon Kjaer'i kiralamak i\u00e7in teklifte bulundu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip, \u015eampiyonlar Ligi'ne iddial\u0131 bir kadro ile ba\u015flamak istiyor,Bu do\u011frultuda ilerleyen Galatasaray, Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim'in de s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 o isimle ilgileniyor...,Galatasaray'dan s\u00fcrpriz transfer hamlesi!