Galatasaray'dan Gomis kararı!

Kaynak arayan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131mda transferi en m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6z\u00fcken isim: Bafetimbi Gomis...,Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131n menajeri Mendy, \u00c7in kul\u00fcpleri ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrken Galatasaray'\u0131n 10 milyon euro'luk bir teklife 'evet' demeye haz\u0131r oldu\u011fu belirtiliyor.\r\n\r\n,Gomis'in ayr\u0131lmas\u0131 halinde sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m, 2 golc\u00fc alacak.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re haz\u0131rl\u0131k yap\u0131l\u0131rken Gomis'in transferi ger\u00e7ekle\u015fmezse Galatasaray, kiralama modeli ile alternatif bir forvet kadrosuna katacak.\r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezon 3.3 milyon euro kazanacak olan Bafetimbi Gomis'in, \u00c7in'den y\u0131ll\u0131k 7 milyon euro teklif ald\u0131\u011f\u0131 ve kalmak i\u00e7in \u00fccretine zam talep etti\u011fi iddia ediliyor. (Fotoma\u00e7)