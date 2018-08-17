Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi

Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi. ,Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in tak\u0131mda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu. Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z \u00fclkesinin tak\u0131mlar\u0131ndan Strasbourg'la resmi s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.\r\n\r\n,Bug\u00fcn transferin KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Galatasaray'\u0131n Carole'un bonservisinden 600 bin Euro gelir elde edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Galatasaray'da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in tak\u0131mda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi Lionel Carole'un yeni adresi Fransa oldu. \r\n,Y\u00f6netim ayr\u0131ca Frans\u0131z sol beke \u00f6denecek olan 700 bin Euro'luk maa\u015ftan da kurtuldu\r\n,\r\nLionel Carole'\u00fcn Galatasaray ile 1 sene daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunurken, y\u00f6netim yabanc\u0131 kontenjan\u0131nda yer a\u00e7mak i\u00e7in bu futbolcuyu satma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,Carole, Frans\u0131z ekibi Strasbourg ile resmi s\u00f6zle\u015fmeye imza att\u0131\r\n