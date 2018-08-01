Galatasaray'dan sürpriz transferler! 6 imza...

Malik Karaahmet (2000-forvet-Karlsruhe)\r\n,Emircan Se\u00e7gin (2002-kaleci-Sakarya)\r\n,Galatasaray, Fatih Terim \u00f6nderli\u011finde yeni sezona ve \u015eampiyonlar Ligi'ne haz\u0131r bir kadro kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken bir yandan da gelece\u011fin tak\u0131m\u0131n\u0131 kurma planlar\u0131 yap\u0131yor. ,Kul\u00fcplerin mali durumu sebebiyle altyap\u0131ya ve gen\u00e7 transferlere y\u00f6neldi\u011fi bu transfer d\u00f6neminde Galatasaray da 6 gen\u00e7 yetene\u011fi farkl\u0131 tak\u0131mlardan altyap\u0131s\u0131na kazand\u0131rd\u0131 ve hepsiyle s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131. \r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, 2000 ve sonras\u0131 do\u011fumlu 6 futbolcuyla s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131.\r\n\r\n,Alt ya\u015f milli tak\u0131mlarda da m\u00fccadele eden ve gelecekleri parlak olarak g\u00f6sterilen bu 6 oyuncu, do\u011fum tarihleri, mevkileri ve geldikleri kul\u00fcpler \u015fu \u015fekilde:\r\n\r\n,Murat \u015eenel (2003-defans-Bucaspor)\r\n,Ata \u00d6zt\u00fcrk (2003-defans-Kas\u0131mpa\u015fa),Ercan \u015eirin (2000-defans-Gen\u00e7lerbirli\u011fi)\r\n,Mirza Cihan (2000-orta saha-Gazi\u015fehir fK)\r\n