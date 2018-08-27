Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası

Golc\u00fc konusunda giri\u015fimlerine devam eden Galatasaray'\u0131n listesine Vincent Aboubakar da girdi.,Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan Galatasaray golc\u00fc oyuncu almak i\u00e7in giri\u015fimlerine devam ediyor. ,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n forvet adaylar\u0131 listesine Vincent Aboubakar da girdi.\r\n\r\n,Portekizliler daha \u00f6nce de Be\u015fikta\u015f'\u0131n g\u00fcndemine gelen Aboubakar'\u0131 kiralamaya so\u011fuk bakm\u0131\u015ft\u0131. ,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Porto'nun 26 ya\u015f\u0131ndaki forvetini kiralamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7ine girerken, Portekiz ekibinin bu teklife nas\u0131l bir cevap verece\u011fi bilinmiyor.\r\n\r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2,5 milyon euroyu g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131rken, futbolcuya da 1 sene i\u00e7in 3 milyon euro \u00f6nerilecek.\r\n\r\n,Galatasaray'\u0131n \u00f6ncelikli g\u00fcndeminde \u015fu anda Modeste ve Niasse bulunuyor.,Ancak \u015eampiyonlar Ligi fakt\u00f6r\u00fc Galatasaray'\u0131 biraz olsun avantajl\u0131 duruma getirdi.\r\n