Galatasaray'dan yılın bombası!

Nagatomo i\u00e7in yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ard\u0131ndan \u0130nter cephesi, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131ma \u00e7ok konu\u015fulacak bir teklif yapt\u0131.,Yuto Nagatomo\u2019nun bonservisini almak i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Milano\u2019ya giden Galatasaray \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak, \u0130nter Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Piero Ausilio ile masaya oturmu\u015ftu.\r\n\r\n,Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde bomba bir ismin daha g\u00fcndeme geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi...\r\n\r\n,Atletico Madrid\u2019de ge\u00e7irdi\u011fi m\u00fcthi\u015f 4 sezonun ard\u0131ndan \u0130nter\u2019in yolunu tutan Brezilyal\u0131 stoper Miranda, yaz d\u00f6neminde \u0130talya\u2019dan ayr\u0131labilir.\r\n\r\n,\u0130nter cephesi, Nagatomo ile birlikte Miranda\u2019y\u0131 da Galatasaray\u2019a \u00f6nerirken, Abdurrahim Albayrak d\u00fc\u015f\u00fcnmek i\u00e7in s\u00fcre istedi. Albayrak, Fatih Terim\u2019den ba\u015far\u0131l\u0131 stoperle ilgili g\u00f6r\u00fc\u015f alacak. E\u011fer tecr\u00fcbeli hoca isterse, Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar temaslara ba\u015flayacak.\r\n\r\n3 senedir \u0130nter formas\u0131 giyen 33 ya\u015f\u0131ndaki Miranda\u2019n\u0131n kul\u00fcb\u00fcyle 1 y\u0131ll\u0131k kontrat\u0131 kald\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla bonservis maliyetinin y\u00fcksek olmas\u0131 beklenmiyor.\r\n\r\n,44 kez Brezilya Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131 giyen Miranda, gelmesi halinde savunman\u0131n yeni lideri olacak. Tabi i\u015fin bir de maddi boyutu var. Buna g\u00f6re, Maicon\u2019un sat\u0131l\u0131p yerine Miranda\u2019n\u0131n al\u0131nmas\u0131 mant\u0131kl\u0131 g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Fatih Terim de Maicon\u2019un performans\u0131ndan memnun kalmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in son haftalarda onun yerine Denayer\u2019i oynatm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Brezilya Milli Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131n D\u00fcnya Kupas\u0131 kadrosunda yer alan tecr\u00fcbeli stoper, Rusya\u2019daki dev organizasyonda boy g\u00f6sterecek. (Fanatik)