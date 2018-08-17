Galatasaray Emre Akbaba'da mutlu sona ulaştı!

\u00d6te yandan, Galatasaray'\u0131n Emre Akbaba i\u00e7in Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli \u00f6deyece\u011fi, bu bedelin 1 milyon euro'sunun bir sponsor taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Bug\u00fcn bir transfer a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z ve bunun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 NEF sa\u011flad\u0131, kendisine te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Biz burada kuru\u015fun hesab\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. Yapaca\u011f\u0131m\u0131z transferlerimizden birine bir sponsorumuz destek olacak. San\u0131yorum ki bir iki saat i\u00e7erisinde Galatasaray taraftar\u0131na g\u00fczel haberler verece\u011fiz. Yerli mi yabanc\u0131 m\u0131 bunu biraz daha bekleyece\u011fiz. Ak\u015fama bakaca\u011f\u0131z" dedi.\r\n\r\n,Albayrak'\u0131n bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Galatasaray'\u0131n Emre Akbaba transferini k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde resmi olarak a\u00e7\u0131klamas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Galatasaray \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak, sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcb\u00fcn bir iki saat i\u00e7erisinde transfer a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Bas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada transferle ilgili konu\u015fan Albayrak "UEFA'ya bir s\u00f6z verdik ve bu kriterlerin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131z. ,Galatasaray, Emre Akbaba'y\u0131 kadrosuna katt\u0131.