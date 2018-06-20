Galatasaray Gomis'in yerini iki isimle dolduracak

\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezon \u00fc\u00e7 kulvarda m\u00fccadele edecek Galatasaray g\u00fc\u00e7l\u00fc bir h\u00fccum hatt\u0131 olu\u015fturmay\u0131 planl\u0131yor. ,Bafetimbi Gomis ile ya\u015fanan maa\u015f s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn artarak b\u00fcy\u00fcrken, Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131n \u00c7in\u2019e astronomik bir rakamla sat\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.,Eren Derdiyok\u2019u da satmak isteyen sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcp en az iki santrfor takviyesi yapma amac\u0131nda. ,Bonservisi Leicester City\u2019de olan Ahmed Musa, teknik direkt\u00f6r Fatih Terim\u2019in, \u201ch\u0131zl\u0131 forvet\u201d iste\u011fini kar\u015f\u0131larken, , \u201cbitirici forvet\u201d konusunda da Sporting Lizbon\u2019da b\u00fcy\u00fck olaylar ya\u015fay\u0131p, d\u00f6nmeyece\u011fini a\u00e7\u0131klayan Bas Dost ismi \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131.,Galatasaray\u2019\u0131n tarih\u00ee rakipleri Fenerbah\u00e7e ve Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n da g\u00fcndemine gelen Hollandal\u0131 golc\u00fcye Gomis\u2019te oldu\u011fu gibi 2,5 milyon avro imza paras\u0131 ve 3 milyon 350 bin avroluk s\u00f6zle\u015fme \u00f6nererek i\u015fi bitirmeyi hedefliyor.,Bafetimbi Gomis\u2019ten 4 ya\u015f daha gen\u00e7 olan 1.92\u2019lik santrfor, ge\u00e7en sezon toplamda 34 gol kaydetti.,Bir \u00f6nceki sezon da 37 gol atan Bas Dost, kariyerinin en verimli d\u00f6nemlerini ge\u00e7iriyor. Kariyerinde Bundesliga da olan, Hollandal\u0131\u2019n\u0131n Alman disiplini de g\u00f6rm\u00fc\u015f olmas\u0131 Fatih Terim\u2019i etkileyen unsurlardan biri.\r\n\r\n\r\n