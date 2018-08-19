Galatasaray-Göztepe maçı özeti ve golü izle (GS-GÖZTEPE)

GS G\u00d6ZTEPE \u00d6ZET\u0130 GOL\u00dc \u0130ZLE... Galatasaray G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti gol\u00fc izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7 bitti merak ediliyor. ,Spor Toto S\u00fcper Lig 2. Hafta kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 devam ediyor. ,Galatasaray, evinde 1-0 kazanarak puan\u0131n\u0131 6'ya \u00e7\u0131kard\u0131. ,Sezona Ankarag\u00fcc\u00fc deplasman\u0131nda \u00fc\u00e7 puanla ba\u015flayan sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 ekip, G\u00f6ztepe galibiyeti ile seri yakalad\u0131.,Ge\u00e7en sezonu \u015fampiyon tamamlayan Fatih Terim y\u00f6netimindeki Galatasaray sezon \u00f6ncesinde 6 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 oynad\u0131, bu ma\u00e7larda 3 galibiyet, 3 yenilgi ald\u0131. \u0130lk haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda Wil 1900'u 1-0 yenen tak\u0131m, ard\u0131ndan PSV Eindhoven'a 3-1 ma\u011flup oldu. ,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda Valencia ile kar\u015f\u0131la\u015fan tak\u0131m sahadan 2-1 yenilgiyle ayr\u0131ld\u0131. \u0130svi\u00e7re kamp\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Sakaryaspor ile haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 oynayan Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar rakibini 3-0 ma\u011flup ederken, sonras\u0131nda Tunus ekibi Club Africain ile oynanan ma\u00e7ta galibiyet 1-0 ile Galatasaray'\u0131n oldu. Terim'in \u00f6\u011frencileri son haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda AEK Atina ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131rken sahadan 3-2 ma\u011flup ayr\u0131ld\u0131.,Galatasaray sezonun ilk resmi ma\u00e7\u0131n\u0131 ise T\u00fcrkiye S\u00fcper Kupas\u0131 finalinde ge\u00e7en sezonun Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131'n\u0131n sahibi Akhisarspor ile oynad\u0131. Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar normal s\u00fcresi 1-1 sona eren ma\u00e7ta kupay\u0131 seri penalt\u0131 at\u0131\u015flar\u0131 sonucunda kaybetti ve sezona beklenin d\u0131\u015f\u0131nda bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131.,<p><strong><span style="font-size:20px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/mac-merkezi\/galatasaray-goztepe?id=111325897" target="_blank"><span style="color:#FFFF00"><span style="background-color:#000000">GS-G\u00d6ZTEPE MA\u00c7ININ \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,<p><strong><span style="font-size:14px"><a href="http:\/\/www.radyospor.com\/canli_yayin.html?v=04022015" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10pt; line-height: inherit; font-family: pt_sansregular, Arial, Helvetica; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(204, 0, 0);" target="_blank"><span style="color:#B22222">Radyospor yay\u0131n\u0131 \u0130\u00e7in T\u0131klay\u0131n\u0131z<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\r\n,<p><strong><a href="http:\/\/radyo.trt.net.tr\/AnaSayfa.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10pt; line-height: inherit; font-family: pt_sansregular, Arial, Helvetica; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(204, 0, 0);" target="_blank">TRT radyo yay\u0131n\u0131 \u0130\u00e7in T\u0131klay\u0131n\u0131z<\/a><\/strong><\/p>\r\n,<p><strong><a href="http:\/\/www.ligradyo.com.tr\/CanliRadyo" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10pt; line-height: inherit; font-family: pt_sansregular, Arial, Helvetica; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(204, 0, 0);" target="_blank">Lig radyo yay\u0131n\u0131 \u0130\u00e7in T\u0131klay\u0131n\u0131z<\/a><\/strong><\/p>\r\n,<p><span style="font-size:16px"><strong><a href="https:\/\/www.beinconnect.com.tr\/canli-spor\/super-lig" target="_blank">Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 canl\u0131 izlemek i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/a><\/strong><\/span><\/p>\r\nD\u0130KKAT \u00dcYEL\u0130K GEREKT\u0130REB\u0130L\u0130R,Galatasaray G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti izle, Galatasaray G\u00f6ztepe gol\u00fc izle, Galatasaray G\u00f6ztepe ma\u00e7\u0131 skoru gibi