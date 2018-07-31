Galatasaray ile Milan, Andre Silva için anlaştı

Transfermarkt verilerine g\u00f6re y\u0131ld\u0131z oyuncunun g\u00fcncel piyasa de\u011feri 22 milyon avro.\r\n\r\n,Milan ise Andre Silva'y\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun ba\u015f\u0131nda Porto'dan 30 milyon Euro'ya transfer etmi\u015fti.,Y\u0131ld\u0131z futbolcunun y\u0131ll\u0131k 4 milyon euro talep etti\u011fi, Galatasaray'\u0131n 3 milyon euro'ya i\u015fi bitirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Andre Silva, ge\u00e7en sezon Milan formas\u0131yla 40 ma\u00e7ta 10 gol 1 asistlik performans g\u00f6sterdi. ,\u0130talyan kul\u00fcb\u00fcne 1.5 milyon euro kiralama bedeli \u00f6deyecek olan Cimbom Andre Silva'yla ise pazarl\u0131\u011fa devam ediyor. ,Galatasaray, Fatih Terim'in \u00e7ok istedi\u011fi Andre Silva'da mutlu sona ula\u015fmak \u00fczere...\r\n\r\n,\u0130talyan transfermarketweb sitesinin haberine g\u00f6re sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, 22 ya\u015f\u0131ndaki Portekizli santrforun kiralanmas\u0131 konusunda Milan'la anla\u015fma sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n