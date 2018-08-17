Galatasaray'ın Emre Akbaba transferindeki Aziz Yıldırım gerçeği

Fenerbah\u00e7e'nin eski ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n, ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminden \u00f6nce milli y\u0131ld\u0131zla her konuda anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve se\u00e7imi kazanmas\u0131 halinde ise transferi resmen a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, anla\u015fmaya vard\u0131\u011f\u0131 Emre Akbaba i\u00e7in Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'a bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro \u00f6demeyi kabul etmi\u015fti.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n Fenerbah\u00e7e'ye yeni bir soluk getirece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc Emre Akbaba'n\u0131n alaca\u011f\u0131 \u00fccret bile belliydi.,Fenerbah\u00e7e, Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ba\u015fkan se\u00e7ilmesi halinde b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde kadrosuna kataca\u011f\u0131 Emre Akbaba'n\u0131n sar\u0131-lacivertli kul\u00fcpte alaca\u011f\u0131 maa\u015f bile belliydi.,Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Aytemiz Alanyaspor'da g\u00f6sterdi\u011fi performansla dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Emre Akbaba'yla 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya varm\u0131\u015ft\u0131. ,.,Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imini b\u00fcy\u00fck bir farkla Ali Ko\u00e7'a kaybetmesinin ard\u0131ndan transfer iptal oldu. (Haberler.com)\r\n,Transfer d\u00f6neminde Galatasaray ile Fenerbah\u00e7e'yi kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getiren Emre Akbaba'n\u0131n, Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00f6neminde sar\u0131-lacivertli kul\u00fcple anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Transfer d\u00f6neminde g\u00fcndemi olduk\u00e7a me\u015fgul eden Emre Akbaba'yla ilgili bilinmeyen bir ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Y\u0131ld\u0131z futbolcu Fenerbah\u00e7e'den ilk y\u0131l 1,8 milyon, ikinci y\u0131l 1,9 milyon, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc y\u0131l ise 2 milyon euro maa\u015f alacakt\u0131.