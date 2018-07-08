Galatasaray'ın eski yıldızı Londra'da tutuklandı!

Galatasaray'da bir\u00e7ok \u00f6nemli ba\u015far\u0131ya imza atan ismin uzun s\u00fcredir maddi ve manevi problemler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 biliniyordu.,Bir d\u00f6nem Galatasaray'da forma giyen \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z tutukland\u0131.,Galatasaray'da bir d\u00f6nem forma giyen Emmanuel Eboue'nin \u0130ngiltere'de tutukland\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131ndan Mirror'da yer alan habere g\u00f6re; Emmanuel Eboue, Londra'da tutukland\u0131 ve bir polis karakoluna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Bir s\u00fcredir maddi ve manevi sorunlar ya\u015fayan Eboue'nin tutuklanma sebebi hakk\u0131nda hen\u00fcz resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.