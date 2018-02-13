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Galatasaray'ın kapısından dönmüştü... Kadro dışı kaldı
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Galatasaray'ın ara transferin son günü kadrosuna katmak istediği ancak sonuca ulaşamadığı Stefano Okaka, kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.
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