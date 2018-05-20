Galatasaray'ın kasasına girecek para

S\u00fcper Lig'de \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015fan Galatasaray, \u015fampiyonluk ve ma\u00e7 primleri, yay\u0131n gelirleri, \u015eampiyonlar Ligi'ne kat\u0131l\u0131m gibi birka\u00e7 farkl\u0131 kalemden olu\u015fan \u00e7ok ciddi bir gelirin de sahibi olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Galibiyet ve beraberlik primlerinden yakla\u015f\u0131k 55 milyon TL kazanan Galatasaray, \u015fampiyonluk primi olarak da yakla\u015f\u0131k 30 milyon TL kasas\u0131na koyacak.,UEFA'dan men cezas\u0131 almayaca\u011f\u0131 kesinle\u015fen ve \u015eampiyonlar Ligi'ne do\u011frudan kat\u0131l\u0131m hakk\u0131 elden eden sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcb\u00fcn kasas\u0131na da kat\u0131l\u0131mdan dolay\u0131 15 milyon euro (Yakla\u015f\u0131k 75 milyon TL) girecek. UEFA'dan gelecek yay\u0131n haklar\u0131 ve puan bonuslar\u0131yla bu rakam\u0131n yakla\u015f\u0131k 40 milyon euro (200 milyon TL) olmas\u0131 bekleniyor.,Galibiyet ve beraberlik primleri: 55 milyon TL \r\n\u015eampiyonluk primi: 30 milyon TL,Ge\u00e7mi\u015f \u015fampiyonluk primi: 57 milyon TL \r\nS\u00fcper Lig ayak bast\u0131 geliri: 30 milyon TL \r\nUEFA'dan gelecek prim: 200 milyon TL (Ayak bast\u0131, bonus ve yay\u0131n haklar\u0131),Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibin bu gelirlerine havuz gelirleri, trib\u00fcn gelirleri ve \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015flar\u0131ndan elde edilen gelirler de eklendi\u011fi zaman \u015fampiyon Galatasaray'\u0131n kasas\u0131na yakla\u015f\u0131k 650 milyon TL girecek.