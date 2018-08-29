Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Ge\u00e7en sezon S\u00fcper Lig'de \u015fampiyon olarak turnuvaya do\u011frudan kat\u0131lma hakk\u0131 elde eden Galatasaray, kura \u00e7ekiminde 4. torbada yer alacak. Turnuvada bug\u00fcn yap\u0131lacak 3 play-off r\u00f6van\u015f kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan torbalar son \u015feklini alacak.\r\n,UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralar\u0131n\u0131n \u00e7ekimi yar\u0131n yap\u0131lacak. ,Club Brugge\r\nGALATASARAY\r\nYoung Boys\r\nInter\r\nHoffenheim\r\nAEK\r\n\r\n,1. torba:\r\n\r\nReal Madrid\r\nAtletico Madrid\r\nBarcelona\r\nBayern M\u00fcnih\r\nManchester City\r\nJuventus, PSG\r\nLokomotiv Moskova\r\n\r\n,Dortmund\r\nPorto\r\nManchester United\r\nShakhtar Donetsk\r\nNapoli\r\nTottenham\r\nRoma\r\n,Schalke 04\r\nOlympique Lyon\r\nMonaco\r\nAjax\r\nCSKA Moskova\r\n,Bu ak\u015fam oynanacak Salzburg (Avusturya)-K\u0131z\u0131ly\u0131ld\u0131z (S\u0131rbistan), PSV (Hollanda)- BATE (Belarus) ve PAOK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz) kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu e\u015fle\u015fmelerde tur atlayan tak\u0131mlar ile turnuvaya do\u011frudan kat\u0131lan di\u011fer ekipler Liverpool (\u0130ngiltere), Valencia (\u0130spanya) ve Viktoria Plzen'in (\u00c7ekya) de torbalar\u0131 belirlenecek.\r\n,\u0130lk hafta ma\u00e7lar\u0131 18-19 Eyl\u00fcl'de "Devler Ligi"nde grup ma\u00e7lar\u0131 18-19 Eyl\u00fcl'de ba\u015flay\u0131p 11-12 Aral\u0131k'ta sona erecek. Son \u00fc\u00e7 sezon \u0130spanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stad\u0131'nda oynanacak.,Avrupa futbolunun kul\u00fcpler d\u00fczeyindeki en \u00f6nemli organizasyonu UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde gruplar, yar\u0131n Monaco'da TS\u0130 19.00'da \u00e7ekilecek kuralar\u0131n ard\u0131ndan belli olacak.\r\n